Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, segundo os bombeiros de Estrasburgo, devido a um tiroteio ocorrido na tarde de terça-feira, perto de um mercado de Natal, no centro da cidade localizada no nordeste de França.

Os bombeiros locais, segundo a agência Reuters, referem ainda que três pessoas ficaram feridas.

Através das redes sociais, vários utilizadores têm publicado imagens dos acontecimentos.

Video revealing shots. According to the foreign press there would be 1 death and 3 wounded (unconfirmed). #Strasbourg pic.twitter.com/SnO9Pf3hMk

— Strategic News (@StrategicNews1) 11 de dezembro de 2018