Uma portuguesa de 20 anos foi encontrada morta na varanda da Universidade de Educação Física de Varsóvia, afirmou a polícia local à PAP, a agência de notícias polaca.

Até ao momento, de acordo com as autoridades, sabe-se que a jovem não era estudante da universidade, mas que estava no país ao abrigo do programa Erasmus. Está a decorrer uma investigação para apurar a identidade da vítima.

Uma porta-voz da polícia de Varsóvia disse à agência de notícias que as autoridades foram chamadas ao campus por volta das 08:00 horas desta quinta-feira, onde verificaram que existia um cadáver na varanda de um dos dormitórios.

“Vamos determinar o que aconteceu e o que a vítima estava lá a fazer”, disse a porta-voz à imprensa polaca.

A TVI24 tentou obter uma confirmação do sucedido com fonte da Secretária de Estado para as Comunidades, mas até ao momento ainda não foi possível.

A polícia conseguiu obter um documento de identificação da jovem. De acordo com a TVP, televisão pública, a jovem tentou entrar num dos dormitórios da universidade para uma festa, mas terá caído.

O corpo da vítima foi levado para que seja realizada uma autópsia que determine as circunstâncias exatas do incidente.