Um novo caso de infeção na Flórida está a deixar os Estados Unidos em estado de alerta. E, desta vez, não está relacionado com a Covid-19.

Uma ameba rara que destrói o cérebro foi detetada numa pessoa no condado de Hillsborough. Chama-se Naegleria Fowleri e é muitas vezes encontrada em águas paradas ou terrenos húmidos. A infeção ocorre quando a água contaminada entra em contacto com o nariz e chega ao cérebro.

De acordo com a BBC, que cita o departamento de Saúde da Flórida, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do doente, nem como contraiu a infeção.

Os primeiros sintomas passam por febre, tonturas, vómitos, rigidez na nuca e dores de cabeça. A maioria dos infetados, cerca de 97%, não resiste muito mais do que uma semana.

Este tipo de infeções é mais frequente nos estados do sul dos Estados Unidos, mas ainda assim os casos são caros. Por exemplo, na Flórida, desde 1962, só foram registados 37 casos. No entanto, dada as consequências potencialmente fatais, as autoridades de Saúde locais decidiram emitir um alerta no condado de Hillsborough.

Foi recomendado aos habitantes que evitem o contacto com água canalizada, em particular a quente/morna, rios, lagos e piscinas.