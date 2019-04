As forças de segurança do Sri Lanka mataram ou detiveram a maioria dos islamitas radicais ligados aos atentados suicidas da Páscoa, anunciou hoje o primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, afirmando que o país está pronto para “voltar à normalidade”.

Os atentados, que causaram 253 mortos, foram realizados por um “pequeno grupo, mas bem organizado”, declarou num comunicado.

O primeiro-ministro anunciou também um endurecimento da lei relativa aos extremistas islâmicos e a expulsão de professores de religião estrangeiros em situação irregular.

“Vários estrangeiros trabalham como professores no nosso país sem visto de trabalho. Com o parecer do Ministério dos Assuntos Religiosos Muçulmanos e do Ministério do Interior, vamos expulsá-los”, afirmou Wickremesinghe, sem precisar o seu número ou nacionalidade.