O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi encontra-se numa situação considerada “estável”, depois de ter sido hospitalizado na quinta-feira, devido a uma infeção pulmonar provocada pela covid-19, informaram hoje os médicos do Hospital San Raffaele, em Milão.

O quadro respiratório e clínico confirma uma evolução regular e esperada e, portanto, leva a um otimismo cauteloso, mas razoável”, lê-se no comunicado da unidade hospitalar, secundado pelas palavras do médico Alberto Zangrillo, responsável pelo tratamento de Berlusconi, que informou que as “condições clínicas do paciente se mantêm estáveis”.