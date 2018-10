A Arábia Saudita confirmou a morte do jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime e colunista do jornal norte-americano Washington Post, segundo infromações difundidas pelas televisão estatal.

De acordo com a estação, o procurador encarregado das investigações terá apurado que Khashoggi morreu devido a confrontos no interior do consulado em Istambul, na Turquia, com outros sauditas com quem se terá encontrado.

A justiça saudita fez saber que 18 pessoas já foram detidas, por via da sua relação com a morte de Jamal Khashoggi.

No noticiário da televisão estatal, foi também anunciado que foi criada uma comissão, composta por funcionários de segurança nacional, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Interior, que investigará a morte de Khashoggi e terá um mês para divulgar um relatório.

Segundo a agência noticiosa Reuters, por decisão real, o conselheiro da corte real Saud al-Qahtani e o subchefe dos serviços de informações, Ahmed Asiri, foram demitidos dos seus cargos.

A morte de Jamal Khashoggi, sobre a qual o governo turco diz ter provas de que foi assassinado e desmembrado dentro do consulado, tem causado graves problemas diplomáticos com países com que a Arábia Saudita tem boas relações, caso dos Estados Unidos.