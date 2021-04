A Administração de Medicamentos e Alimentos (FDA) e o Centro para o Controlo de Doenças (CDC) vão pedir às autoridades que suspendam toda a vacinação contra a covid-19 com a vacina da Johnson & Johnson, depois de terem sido detetados casos de coágulos sanguíneos em pessoas que foram inoculadas com aquele produto.

Segundo o jornal The New York Times, os reguladores norte-americanos vão pedir uma pausa imediata na vacinação, depois de terem sido detetados seis casos de coágulos em pessoas vacinadas até duas semanas antes.

Todos os seis casos foram registados em mulheres entre os 18 e os 48 anos, sendo que uma delas acabou por morrer. Há ainda uma paciente que está internada em estado grave no Nebrasca, segundo avançaram as autoridades.

Quase sete milhões de pessoas receberam a vacina produzida pela Johnson & Johnson, que é de toma única.

A luta da FDA e do CDC deve agora ser feita ao nível local, uma vez que os reguladores só têm poder de suspender a vacinação nos centros federais, cabendo a cada um dos estados a decisão de suspensão nos centros estaduais.

Ainda assim, esperam os reguladores que as autoridades de saúde locais possam tomar uma medida no mesmo sentido, o que faria com que se interrompesse toda a vacinação com este produto.

Os especialistas da FDA e do CDC vão juntar-se para uma avaliação das possíveis ligações entre as vacinas e os problemas reportados, com o intuito de perceber se a vacina deverá continuar a ser administrada ou se, à semelhança do que agora é feito com a AstraZeneca na Europa, se deverá impor um limite de idade.

Uma decisão oficial sobre a vacina está marcada para esta quarta-feira.

Para o professor da Universidade Nova, Tiago Correia, é necessária "serenidade" para digerir a informação relacionada com este caso. O especialista pede tempo, afirmando que os resultados iniciais foram bastante "promissores".

Eu estava bastante otimista com o facto de esta vacina entrar no nosso plano de vacinação", referiu, pedindo calma.

A vacina da Johnson & Johnson foi a última aprovada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Por cá, e segundo confirmou a TVI, as primeiras 30 mil doses da vacina devem chegar a Portugal na quinta-feira.

Para o nosso país está previsto que cheguem 1,25 milhões de doses até junho.

O problema com a vacina da Johnson & Johnson surge depois de todas as dúvidas com a vacina da AstraZeneca, sendo que, nesse caso, a Agência Europeia do Medicamento confirmou a possibilidade de ligação entre a vacina e os raros casos de coágulos que se verificaram.

Agora, e do outro lado do Atlântico, o problema pode ganhar outra relevância. Sendo das agências mais respeitadas, e perante uma vacina produzida nos Estados Unidos, a decisão da FDA e do CDC pode fazer eco no resto do mundo, levando a uma possível reavaliação da vacina.