Acompanhe a transmissão de entrega do Prémio Rei de Espanha, que se realiza esta quarta-feira, às 18:30 (hora portuguesa). O prémio é entregue pelo Rei Filipe VI.

O trabalho da jornalista da TVI Catarina Canelas sobre o impacto do plástico na vida das pessoas venceu o Prémio Especial Ibero-Americano de Jornalismo Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

“Plástico: O Novo Continente”, emitido pela cadeia de televisão portuguesa a 10 de agosto de 2020, venceu, com a unanimidade do júri, pelas “imagens impactantes que refletem um enorme problema global e a invasão dos plásticos nos mares”.

A reportagem premiada de Catarina Isabel Canelas Gonçalves foi realizada em conjunto com João Franco, Nélson Costa e Teresa Almeida.

O Prémio Rei de Espanha destaca o trabalho que contribui para a comunicação de comportamentos e modelos de desenvolvimento sustentável, bem como para uma maior cultura socioambiental.

O trabalho documenta de forma extensa, com uma série de reportagens, entre outras, em Portugal, Cabo Verde, Bélgica, Noruega ou República Dominicana, os perigos que pressupõem a presença do plástico no oceano, sobretudo para os animais marinhos, para a vida selvagem, em geral, e para os seres humanos.

A reportagem recolhe opiniões de especialistas, investigadores, cientistas e de organizações conservacionistas e ecologistas que trabalham também na luta contra o plástico.

O Jornalismo Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável é um dos galardões que destacam profissionais da comunicação social.