Um emigrante português foi aplaudido à saída do hospital, em Jersey, região autónoma do Reino Unido, depois de recuperar da Covid-19.

Pedro Alves é natural de Machico, na Madeira, e chegou a estar internado nos cuidados intensivos. O estado clinico do português melhorou, voltou a não necessitar de um ventilador e acabou por receber alta hospitalar.

O vídeo do momento em que vários médicos, enfermeiros e técnicos aplaudem o português, agora recuperado da infeção causada pelo novo coronavírus, foi partilhado nas redes sociais da estação de rádio Channel 103, esta quinta-feira.

A Câmara Municipal de Machico partilhou um comunicado nas redes sociais, agradecendo a atenção e o apoio clínico prestado pelas autoridades de saúde britânicas a Paulo Alves e "a todos os emigrantes portugueses" no Reino Unido.

A Câmara Municipal de Machico tendo em conta a actual situação pandémica, que vem afetando todo o mundo, vem acompanhando de um modo especial a situação dos emigrantes madeirenses, em especial os nossos conterrâneos machiquenses espalhados pela diáspora. Neste contexto e tendo como exemplo a situação do machiquense Paulo Alves, radicado em Jersey, que recuperou do Covid-19, o Município de Machico agradece toda a atenção e apoio clínico prestado pelas autoridades de saúde daquela ilha britânica a este filho de Machico, em particular, e de um modo geral a todos os emigrantes portugueses que encontraram nas Ilhas do Canal e em todo o Reino Unido a oportunidade de uma vida melhor para si e para as suas famílias."

Jersey é a maior ilha do Canal da Mancha, fronteira natural que separa Inglaterra e França. Trata-se de uma região autónoma do Reino Unido com uma comunidade portuguesa composta por mais de dez mil habitantes, sobretudo, naturais da Madeira.

De acordo com o relatório da Direção-geral da Saúde, desta quinta-feira, na Madeira, há registo de 90 casos de infeções pelo novo coronavírus e, até ao momento, não há registo de qualquer morte relacionada com a pandemia de Covid-19.

No arquipélago dos Açores, registam-se 135 casos e 15 vítimas mortais.

Já em Portugal, o Norte é a região com mais casos, 16.540, e mortes, 717. No Centro registam-se 3.662 casos e 232 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo conta 8.878 casos e 297 mortes, o Alentejo tem 250 infetados e um óbito, o Algarve regista 357 casos e 15 mortes.