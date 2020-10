Um cidadão espanhol de passagem por Portugal ficou surpreendido com o preço das máscaras cirúrgicas à venda no país vizinho.

O homem comprou dez caixas de 20 máscaras num supermercado nacional, por 17,40 euros, e filmou a compra.

No vídeo que partilhou no Twitter explica que se deslocou ao supermercado para comprar pão, quando se deparou com as máscaras à venda, a um preço inacreditável para quem mora do outro lado da fronteira, ou seja, 11 vezes mais baratas.

20 máscaras a 1,74 euros. Senhores políticos, assim se luta contra o vírus", sublinhou no vídeo, referindo-se ao custo unitário de 0,96 cêntimos em Espanha.

Portugal, caja de 20 mascarillas a 1,74€.



España, precio de la mascarilla fijado por el gobierno a 0,96€/UD.



Cuando te cargas el libre mercado con expropiaciones, fijaciones de precios y prohibiciones absurdas, pasan estas cosas. pic.twitter.com/8sweW5IS19 — Israel Cabrera (@Absolutexe) October 13, 2020

O vídeo tornou-se já viral nas redes sociais, com milhares de gostos e perguntas de utilizadores de como é possível tamanha diferença de preço.

A diferença explica-se pelos 6% de IVA aplicados às máscaras cirúrgicas em Portugal, enquanto em Espanha a Comissão Nacional de Preços de Medicamentos fixou, em abril, o preço máximo de cada máscara a 0,96 cêntimos, já com IVA incluído.

Explica a imprensa espanhola que apesar de ser possível comprar máscaras abaixo do teto máximo os valores não se comparam aos aplicados em Portugal.