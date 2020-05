Espanha ultrapassou, nesta quarta-feira, a barreira das 27.000 mortes por Covid-19, anunciaram as autoridades de saúde, no balanço diário.

Nas últimas horas 24 registaram-se mais 184 óbitos, elevando o total para 27.104.

Pelo segundo dia, o número diário de mortes aumentou, depois de na terça-feira terem sido contabilizados 176 mortos, mas continua abaixo dos 200 pelo quinto dia consecutivo.

Foram, ainda, confirmados 439 novos casos de infeção, mais do que no dia anterior, com a soma de infetados a ascender aos 228.691.

Há também mais 1.843 doentes recuperados. São, agora, 140.823.

Estes números surgem num dia em que o governo espanhol se prepara para tornar obrigatório o uso de máscara em espaços públicos.

As comunidades autónomas espanholas que ainda não passaram à fase um do desconfinamento - Madrid e Catalunha - têm até hoje para apresentar novos relatórios a sustentar essa passagem a partir da próxima segunda-feira, uma semana depois das restantes regiões.

Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.