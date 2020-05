O número de mortos por Covid-19 em Espanha subiu para 23.822, de acordo com o boletim desta terça-feira das autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 301 óbitos, menos 30 que no dia anterior, que refletia uma ligeira subida.

As regiões de Madrid (8.048 mortes) e da Catalunha (4.808) são as mais afetadas pela doença.

Os dados mostram uma tendência positiva", assinalou o diretor da saúde espanhol, Fernando Simón.

O número de casos positivos ultrapassa os 210.000 (210.773), com mais 1.308, ainda assim muito abaixo dos 1.828 novos casos de segunda-feira. Aliás, é o valor mais baixo desde que foi declarado o estado de emergência.

Os doentes recuperados da doença também aumentaram, para 102.548, mais 1.673 que no balanço anterior.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, a seguir aos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortes registadas, atrás de EUA e Itália.