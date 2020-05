O canal de televisão japonês NHK decidiu testar a velocidade de propagação de um vírus num ambiente fechado, com várias pessoas confinadas no mesmo espa.

No ensaio nipónico, dez pessoas estão reunidas numa sala com mesas, cadeiras e comida à semelhança do que acontece num restaurante. Entre o grupo há apenas um infetado, a quem foi aplicado um líquido invisível nas mãos, que sob luz negra emite um tom fluorescente.

Após a refeição, a experiência termina. Passaram apenas 30 minutos.

E foi o suficiente para que quase todos os participantes, bem como os objetos presentes na sala, tivessem estado em contacto com o líquido fluorescente que representava o vírus.

O propósito do teste foi explicado pelo próprio canal japonês, enaltecendo que o objetivo era demonstrar como ocorreram contágios semelhantes ao do cruzeiro Diamond Princess, que esteve atracado no porto de Yokohama, em quarentena, ao longo de várias semanas.

O navio tinha cerca de 2.300 passageiros e foi um dos casos que mereceu maior preocupação dado o elevado número de infeções. Pelo menos 700 pessoas ficaram infetadas no Diamond Princess e 13 acabaram por morrer.