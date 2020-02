Os imagens nomeadas para a World Press Photo of the Year (Fotografia do Ano) de 2020, a categoria mais cobiçada desta competição, são visivelmente fortes, inquietantes, emocionantes e devastadoras. Obrigam-nos, sem dúvida nenhuma, a refletir sobre aquilo que está à nossa frente, mas também à nossa volta.

A World Press Photo é uma organização sem fins lucrativos que apresenta, anualmente, a mais prestigiada distinção de fotojornalismo do mundo, sendo este ano a 63.ª Edição.

Os seis finalistas para a categoria de Fotografia do Ano 2020 mostram-nos a revolta pela imputência das 157 pessoas que morreram, em 2019, no acidente de avião da Ethiopian Airlines, a força dos protestos sociais em países como Sudão e Argélia e o olhar forte de quem acorda de um estado de coma ao final de 10 anos. Ainda assim, há uma coisa que têm em comum: os protagonistas principais são, na sua maioria, jovens.

Os seis nomeados

Uma familiar de uma das 157 vítimas que morreu na sequência da queda do voo ET302 da Ethiopian Airlines, em março de 2019, atira terra para a cara enquanto chora no local da tragédia. ("Relative Mourns Flight ET 302 Crash Victim" de Mulugeta Ayene, fotojornalista da Associated Press, na Etiópia).

Um grupo de estudantes em confronto com a polícia de choque durante um protesto anti-governamental em Argel, na Argélia. ("Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration" de Farouk Batiche, fotojornalista da Deutsche Presse-Agentur, na Argélia).

Ewa, uma adolescente de 15 anos, acorda de estado catatónico - conhecido como Resignation Syndrome - em que não reagia a nada. A fotografia representa o momento em que a rapariga, sentada numa cadeira de rodas, começou a reagir. As mãos à sua volta são dos pais. O momento foi captado num centro de acolhimento de refugiados em Podkowa Leśna, na Polónia. O Síndrome da Resignação é frequente em crianças traumatizadas psicologicamente ao longo dos processos de asilo. ("Awakening" de Tomek Kaczor, fotojornalista do Gazeta Wyborcza, na Polónia)

Ahmed Ibrahim, de 18 anos, é um militar curdo da Syrian Democratic Forces, que combateu contra o Estado Islâmico, e se encontra no hospital gravemente queimado. A 20 de outubro recebeu a visita da namorada, que não queria entrar na sala para não ser confrontada com as lesões. Depois da insistência de uma enfermeira, acaba por ceder. Este é o momento no qual ela se apercebe do estado em que o namorado se encontra, dá-lhe a mão, mas vira a cara. ("Injured Kurdish Fighter Receives Hospital Visit" de Ivor Prickett, fotojornalista do The New York Times, na Irlanda)

Um jovem, iluminado por lanternas de vários telemóveis, recita um poema no meio de uma multidão durante um apagão num protesto em Cartum, no Sudão. Exigiam o fim do regime de 30 anos do ditador Omar al-Bashir. A 11 de abril, al-Bashir foi destituído do cargo num golpe militar, mas os protestos continuaram. As autoridades tentaram neutralizar as manifestações com apagões e desligando a internet. ("Straight Voice" de Yasuyoshi Chiba, fotojornalista da Agence France-Presse, no Japão)

Um empresário guarda e tranca um par de lançadores de granadas anti-tanque no final do dia, depois de terem estado em exibição na Exposição e Conferência da Defesa Internacional (International Defence Exhibition and Conference - IDEX) em Abu Dhabu, nos Emirados Árabes Unidos. A IDEX é considerada a maior exposição e conferência de defesa do Médio Oriente e uma das maiores feiras de armas do mundo. ("Nothing Personal - the Back Office of War" de Nikita Teryoshin, na Rússia)

O júri da competição nomeou três fotografias e três histórias em cada uma das oito categorias do World Press Photo: Temas Contemporâneos (Contemporary Issues); Notícias Gerais (General News); Meio-Ambiente (Environment); Natureza (Nature); Projetos de Longo Prazo (Long-Term Projects); Retratos (Portraits); Notícias Locais (Spot News); e Desporto (Sports).

A edição deste ano volta a contar com a nova categoria Story of the Year (História do Ano) que se traduz numa sequência de imagens.

O vencedores, daquele que é considerado o mais importante concurso internacional de fotojornalismo, vão ser anunciados no dia 16 de abril, em Amesterdão, na Holanda. O prémio é de 10 mil euros.

As fotografias vencedoras vão depois integrar uma exposição que dura um ano e que percorre 120 cidades e 50 países, mas ainda não há data para Portugal.