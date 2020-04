A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como “única preocupação” ajudar os países na luta contra a pandemia de Covid-19 e “salvar vidas”, disse o diretor-geral nesta quarta-feira, após os Estados Unidos terem anunciado a suspensão do financiamento à OMS.

There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4