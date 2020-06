A cantora norte-americana Beyoncé escreveu uma carta aberta ao procurador-geral do estado do Kentucky pedindo justiça para Breonna Taylor, a jovem de 26 anos que foi morta em casa com oito tiros durante uma operação policial a 13 de março, em Louisville, EUA.

A carta, que foi publicada no site da cantora no domingo, pede ao procurador Daniel Cameron que atue e demonstre "o valor da vida de uma mulher negra". Beyoncé assinala que se passaram já três meses desde a morte de Taylor e que a investigação da Louisville Metro Police "levantou mais questões do que respostas", acrescentando que os três agentes que participaram na operação continuam em funções sem sequer terem sido suspensos ou demitidos.

A cantora pede ao procurador-geral que os três agentes sejam levados à justiça, que a investigação seja transparente e que seja igualmente investigada a conduta da polícia de Louisville, nomeadamente a resposta das autoridades à morte de Taylor e às práticas "que resultam nas repetidas mortes de cidadãos negros desarmados".

Breonna Taylor dormia com o namorado quando os agentes invadiram a casa onde se encontrava o casal. Fizeram-no porque tinham um mandado que permitia a invasão do domicílio sem que a polícia tivesse que se anunciar. Está já a ser preparada legislação que irá interditar este tipo de mandado.

Mas, asssinala Beyoncé, "três meses passaram e a família de Breonna Taylor ainda espera justiça". A cantora pede ainda ao procurador-geral que "não deixe este caso cair no padrão da inação depois de uma tragédia terrível".