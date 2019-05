"Tenho os dois melhores rapazes do mundo. Estou muito feliz". As palavras são de Meghan Markle que ao lado do príncipe Harry apresentou o filho ao mundo, esta quarta-feira, dois dias após o parto.

Lado a lado, no castelo de Windsor, em Inglaterra, os duques de Sussex mostraram-se muito felizes com a chegada do primeiro filho. Embevecido, o príncipe Harry manteve-se sempre com o filho nos braços, perante o olhar da mulher que tomou primeiro a palavra em frente aos jornalistas.

"É mágico. É espetacular", confessou a duquesa, revelando que o filho "tem um temperamento muito doce, calmo".

Questionado sobre com quem se parece mais o bebé, o príncipe disse que o filho tem mudado muito com o passar dos dias e que

"Ser pai é maravilhoso. Estamos muito felizes por ter o nosso «pacote de alegria» connosco", afirmou Harry.

Depois de apresentarem o filho ao mundo, os duques preparam-se agora para apresentar o bebé aos bisavós reais, a Rainha Isabel II e o Duque de Edimburgo.

"Cruzámo-nos com o Duque quando vínhamos ter convosco. Foi muito agradável", revelou Meghan.

O filho dos duques de Sussex é o oitavo bisneto da Rainha Isabel II que, esta quarta-feira, durante um evento oficial, disse estar "muito feliz" com o nascimento do menino.

A especulação em torno do nome do menino, que é sétimo na linha de sucessão ao trono, cresce a todos os minutos, com os entusiastas divididos em, pelo menos, três opções.

Alexander, James e Arthur são os nomes que encabeçam as listas das agências de apostas do Reino Unido, avança a Associated Press.

O anúncio da gravidez foi feito cinco meses após o casamento de Harry e Meghan em Windsor. Os duques de Sussex celebram o primeiro aniversário de casamento a 19 de maio.