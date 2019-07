Boris Johnson será o novo primeiro-ministro britânico. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente da câmara de Londres derrotou, como era esperado, Jeremy Hunt, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, na eleição interna do Partido Conservador.

Johnson foi eleito com 92.153 votos. Jeremy Hunt reuniu 46.656 votos.

O sucessor de Theresa May foi um dos principais apoiantes do "Brexit" no referendo de 2016 e não exclui uma saída da União Europeia sem acordo em 31 de outubro, a nova data estabelecida para os britânicos abandonarem o bloco europeu.

No seu discurso de vitória, o conservador começou por dizer que Jeremy Hunt foi um opositor "formidável", com "excelentes ideias".

Johnson também agradeceu a Theresa May, de quem se tornou um grande crítico nos últimos tempos por causa do "Brexit", pelo seu serviço ao país.

Foi uma horna servir no seu gabinete. (...) Obrigado Theresa", sublinhou.

O antigo autarca de Londres admitiu que há pessoas que vão questionar a sensatez da sua eleição, mas depressa reiterou que os conservadores sempre tiveram os melhores instintos e uma forma equilibrada de os conjugar. Nos últimos 200 anos, o partido sempre trabalhou no sentido de promover o bem para todo o país, vincou.

O agora líder do Partido Conservador terminou o seu discurso assegurando que vai tratar do "Brexit" e derrotar o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.

Johnson prometeu dar uma nova energia ao país e um novo espírito de ação. "A campanha acabou e o trabalho começa", concluiu.

Theresa May já congratulou Boris Johnson através de uma mensagem partilhada no Twitter, destacando os desafios que o novo líder conservador tem pela frente, nomeadamente a necessidade de tratar do "Brexit" e de manter Corbyn fora do governo britânico. "Terá todo o meu apoio", acrescentou.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

Recorde-se que Theresa May renunciou à liderança do partido Conservador a 7 de junho, devido às dificuldades em fazer aprovar o acordo de saída que concluiu com Bruxelas em novembro.