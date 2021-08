O corpo da blogger e caminhante britânica Esther Dingley foi encontrado pelo seu namorado, quase sete meses depois do seu desaparecimento nos Pirinéus, na fronteira entre França e Espanha.

A mulher de 37 anos fazia uma caminhada sozinha pelos Pirinéus quando desapareceu a 22 de novembro do ano passado.

Os restos mortais e a roupa de Dingley foram encontrados por Daniel Colegate, parceiro de Dingley, no topo de uma montanha, muito perto do local onde, há duas semanas, um corredor tinha encontrado um osso de crânio. as análises de ADN confirmaram que se tratava de um osso da britânica e, desde então, as buscas foram retomadas naquela região.

Christophe Amunzateguy, o promotor francês que liderou a investigação, disse ao "The Guardian" que, com base no local onde o corpo se encontrava, a polícia acreditava "fortemente, mesmo quase exclusivamente" que a morte tinha sido acidental. "É um local muito elevado e de difícil acesso", explicou. No entanto, o inquérito policial ainda está a decorrer.

O desaparecimento de Dingley, uma caminhante experiente, confundiu os investigadores e as equipas de resgate de ambos os lados da fronteira franco-espanhola. Uma busca inicial foi cancelada devido ao mau tempo e nas tentativas seguintes não foi encontrado qualquer vestígio da britânica.

No entanto, Daniel Colegate, de 38 anos, nunca desistiu de encontrar aquela que foi sua companheira durante 20 anos. No mês passado, ele tinha já caminhado 1.100 quilómetros nos Pirinéus em busca de respostas.

Esther e Daniel conheceram-se na Universidade de Oxford e moravam em Durham. Em 2014, após complicações de saúde, decidiram deixar os seus empregos para viajar e começaram a fazer caminhadas pela Europa. Escreviam as suas aventuras num blogue e publicaram cinco livros infantis inspirados na sua cadela, Leela, que resgataram no sul de Espanha.

Estavam hospedados numa casa em Gasconha, no sul da França quando, no final de outubro, Dingley partiu para uma caminhada sozinha até à fronteira com a Espanha. Comunicou pela última vez com o companheiro às 16.00 do dia 22 de novembro.