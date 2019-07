O bebé que nasceu depois de a mãe ter sido esfaqueada até à morte em Londres morreu esta quarta-feira, no hospital.

O recém-nascido, um rapaz chamado Riley, morreu esta madrugada, pelas 3:10, segundo um comunicado da polícia metropolitana de Londres, no Reino Unido.

Esta manhã recebemos a notícia triste de que o bebé de Kelly, chamado Riley, morreu no hospital. Os nossos pensamentos estão com a sua família”, afirmou o Inspetor Mick Norman, que está a liderar a investigação, no comunicado.

A mãe, Kelly Mary Fauvrelle, de 26 anos, estava grávida de oito meses quando foi assassinada. O crime aconteceu este fim de semana, na sua casa, em Croydon, no sul de Londres.

As equipas de emergência conseguiram forçar o nascimento do bebé através de um procedimento cirúrgico, mas o rapaz estava em estado grave.

Também esta quarta-feira, a polícia divulgou ainda imagens, captadas através de câmaras de vigilância, de um homem que foi visto a entrar e a sair da residência da vítima, no dia do crime. As autoridades pediram ajuda para identificar o homem.