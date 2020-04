Existe uma teoria que versa sobre uma conspiração que visa acabar com os Kennedy. Alvo de vários acontecimentos trágicos, a família volta a estar no centro das atenções, depois de Maeve Kennedy Townsend McKean e o seu filho Gideon terem desaparecido, esta quinta-feira, durante um passeio de canoa na baía de Chesapeake, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The Washington Post, a vigia da guarda costeira recebeu o alerta da polícia do estado do Maryland, que alertava para duas pessoas que estavam com aparentes dificuldades em regressar a terra. A publicação falou com o marido de Maeve, David McKean, que confirmou que os dois desaparecidos eram Maeve e Gideon, com 40 e 8 anos, respetivamente.

Depois do alerta, vários meios, incluindo aéreos, lançaram a busca, mas as duas pessoas não voltaram a ser avistadas. As buscas prosseguem esta sexta-feira, e estão a ser coordenadas pela guarda costeira.

O Baltimore Sun refere que foram encontrados uma canoa e um remo a mais de um quilómetro do local onde os dois desaparecidos foram avistados pela última vez.

Maeve Kennedy Townsend McKean é filha de Kathleen Hartington Kennedy, e neta de Robert Francis Kennedy, antigo procurador-geral dos Estados Unidos e irmão de John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente do país entre 1961 e 1963.

As teorias da conspiração baseiam-se em supostas maldições, sendo que duas delas se referem precisamente a Robert e a John Kennedy. Em 1963, durante uma visita política à cidade de Dallas, no Texas, John Kennedy, então presidente, foi assassinado com dois tiros, num homicídio que mais tarde seria atribuído a Lee Harvey Oswald.

Cinco anos depois, e já como senador dos Estados Unidos, também Robert Kennedy seria morto a tiro, na cidade de Los Angeles, Califórnia.

A mais recente história que alimenta esta "maldição" é a de Saoirse Kennedy, que era sobrinha de Maeve e neta de Robert. Em agosto de 2019, Saoirse seria encontrada sem vida, e a autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose.

A "maldição dos Kennedy"