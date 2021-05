Foi no programa "Mais Você", na Globo, que a mãe de MC Kevin falou pela primeira vez após a morte do filho. Ana Maria Braga conversou com a mãe do cantor, Valquíria Nascimento, que lembrou a rotina intensa do filho e destacou que Kevin tinha hiperatividade.

O Kevin sempre foi um menino muito intenso. Ele tinha hiperatividade. Não é só o Kevin, esses meninos artistas que não tinham nada e hoje têm tudo. É muito difícil para eles lidar com fama, com dinheiro, com a vida que eles tinham e com o que eles têm agora. Eu sempre lhe disse: 'filho, precisas de ir a um psicólogo", disse Valquíria, citada pelo G1.

Emocionada, Valquíria Nascimento falou da realidade dos jovens que vivem nos subúrbios das grandes cidades.

Nós conhecemos o nosso filho em casa, não é?! E quando ele está na rua, nós não sabemos, não é? As amizades que tem e com quem anda, o que faz, um filho nunca diz a uma mãe tudo o que faz", adiantou.

Eu sempre disse ao Kevin: 'respira para viver'. Em dois meses, o Kevin fez tudo. Nos seus últimos dias ele não dormia, queria viver intensamente. Estás a viver à velocidade da luz, e a luz apaga (...). Estou a tentar perceber o que está a acontecer (...) Tenho a certeza que ele não foi embora, ele está aqui ao meu lado".

O músico brasileiro, de 23 anos, morreu no dia 17 de maio depois de cair da varanda do 5.º andar de um hotel, na zona da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O jovem ainda chegou a dar entrada no hospital em estado grave, mas acabou por não sobreviver aos ferimentos.

MC Kevin terá caído quando saltava de uma varanda para outra no quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, no domingo, onde estava hospedado com a mulher e membros do seu grupo.

O acidente continua a ser investigado.