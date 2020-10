Morreu um dos voluntários brasileiros dos testes da vacina para Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o voluntário era um homem de 28 anos, médico, residente no Rio de Janeiro.

O óbito aconteceu a 19 de outubro e o caso está em investigação.

No entanto, apesar do óbito, o comité independente que acompanha o caso, decidiu que o estudo deveria prosseguir.

A Anvisa não esclareceu se o médico recebeu a vacina ou o placebo.

A AstraZeneca iniciou os testes de fase três da sua potencial vacina contra o coronavírus no Brasil no final de junho e, segundo a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Em setembro, a farmacêutica interrompeu temporariamente os ensaios clínicos do imunizante devido a "uma doença potencialmente inexplicada" num dos pacientes.

O ensaio foi retomado depois da Agência de Saúde garantir que o estudo não produziu "eventos adversos graves" em pacientes testados no país.