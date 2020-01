O presidente chinês, Xi Jiping, admitiu este sábado que a China enfrenta uma “situação grave” devido à “propagação acelerada” do novo coronavírus, mas assegurou que o país pode “vencer a batalha” contra o vírus.

Face à situação grave de uma epidemia que se acelera […] é necessário reforçar a direção centralizada e unificada do comité central do partido”, disse Xi, que presidiu hoje a uma reunião do politburo, o órgão de sete membros que dirige o país, consagrada à emergência de saúde provocada pelo coronavírus.