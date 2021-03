Manuela Ferreira Leite, no seu habitual comentário semanal, afirmou que Carlos Moedas, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, é uma lufada de ar fresco na classe política e que a sua candidatura deve inspirar outros a usarem os ideais para o bem comum.

Sobre a apresentação da sua candidatura, Ferreira Leite destaca que foi um momento "sereno e bem construído", sem "conter agressividades de natureza política".

Porém, não deixou de se sentir incomodada com a natureza das questões que foram feitas ao Comissário Europeu: "Aquilo que mais me incomoda é que os tipos de questões que lhe são feitas tem sempre subjacente uma ideia que é um reflexo da mentalidade instalada nos políticos. Ou seja, não se compreende que haja alguém com o desejo de servir as pessoas, isto é desempenhar um serviço público".

Dessa forma, Manuela Ferreira Leite rejeita que Carlos Moedas esteja a usar a candidatura à CML como um trampolim para chegar a outra posição. "É uma ideia absurda", sublinha.

"Espero que isto sirva de exemplo para muitos outros se candidatem em prol do bem público", afirma, destacando que a experiência de Bruxelas levou-o a saber coordenar, controlar e definir e executar políticas.

Manuela Ferreira Leite acrescenta ainda que a estratégia de contraataque do PS para Lisboa é "vergonhosa". "Já se percebeu que o PS vai combatê-lo com o passado da troika. Mas devemos lembrar que o PS fez a troika entrar e o papel do Carlos Moedas foi o de controlar a execução de um plano que nos foi imposto e que conduziu a que o país saísse da situação difícil em que estava".

Na ótica da comentadora, Carlos Moedas "só tem motivos para se orgulhar e o PS devia envergonhar-se de criticar".

Finalmente, Ferreira Leite explica que aquilo que mais valoriza no candidato é o seu "desprendimento na tarefa que vai desempenhar" e deseja que muitos outros valores na sociedade "possam melhorar o serviço público e melhorar a ideia da classe política".