Johnny Depp está a produzir um musical sobre a vida de Michael Jackson, que será contado através da perspectiva da icónica luva branca do “Rei do Pop”.

“Por amor a uma luva” foi escrito pelo dramaturgo Julien Nitzberg e é descrito por críticos como tendo uma “visão fresca e revisionista das forças estranhas que moldaram Jackson e os escândalos que o atormentaram”.

For The Love Of A Glove musical is the weirdest thing 💀



It's unauthorized, promises to touch on Michael's race, sexuality and controversies in a comedic way & Corey Feldman and Peter Pan are being played in this musical.

...and this thing will be the narrator. We- pic.twitter.com/bqb45E3JTw