André Ventura anunciou esta sexta-feira que vai apresentar a demissão do cargo de presidente do Chega e vai pedi a convocação de novas eleições para a direção do partido.

A decisão surge na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, conhecida esta quinta-feira, que declarou ilegais os estatutos aprovados pelo Chega no seu penúltimo congresso.

O Tribunal Constitucional deu razão ao Ministério Público e invalidou os atos do Chega desde o congresso de Évora, em setembro de 2020, por considerar que a convocatória para esse congresso foi ilegal. Dizem que para haver alteração de estatutos, isso tinha que ter ficado claro na convocatória – o que não aconteceu.

Assim, considera o tribunal que os atos do partido desde há um ano são ilegais, a começar pelas alterações aos estatutos – como a criação dos cargos de secretários-gerais e da comissão de ética. O Chega terá que avançar para um congresso extraordinário.

Reagindo a esta decisão, André Ventura considerou que o partido está "a ser alvo da maior perseguição das instituições em Portugal!.