Os deputados do PSD/Madeira vão abster-se na votação do Orçamento do Estado para 2020, que terá lugar nesta sexta-feira, sabe a TVI.

Os três deputados regionais com assento no Parlamento - Paulo Neves, Sara Madruga da Costa e Sérgio Marques - podem, assim, assegurar a aprovação do Orçamento, que deixa de ficar dependente da aprovação de Bloco de Esquerda e PCP.

Na segunda-feira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já tinha levantado esta possibilidade.

"O Orçamento do Estado pode depender do PSD/Madeira. A concretização das nossas reivindicações, se estiverem asseguradas no Orçamento, nós não temos qualquer problema em aprovar o Orçamento. Estamos à espera que isso aconteça", afirmou.

E Miguel Albuquerque foi mais longe na defesa desta opção, que fura a disciplina de voto do partido.

Em primeira lugar está a Madeira; em segundo lugar está a nossa autonomia política, em terceiro lugar está a defesa do nosso desenvolvimento e só em quarto lugar está a defesa do partido, quer no quadro nacional, quer no quadro regional."

Os três deputados do PSD/Madeira, juntamente com os quatro do PAN e do Livre asseguram os 116 necessários para a aprovação do Orçamento.