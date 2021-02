O primeiro-ministro destacou esta quarta-feira que a taxa de abandono precoce da educação e formação registou o valor mais baixo de sempre em 2020 e considerou que este indicador traduz uma "evolução notável" do país.

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o abandono escolar atingiu no ano passado o valor mais baixo de sempre, tendo descido de 10,6% em 2019 para 8,9%, ultrapassando a meta europeia.

Numa mensagem que divulgou na sua conta pessoal na rede social Twitter, António Costa referiu que a taxa de abandono precoce de educação e formação "atingiu o valor mais baixo de sempre em 2020: 8,9%, superando o objetivo de a reduzir para menos de 10%."

Na mesma mensagem, o líder do executivo salientou que este indicador traduz "uma evolução notável que se deve a décadas de trabalho das escolas, dos professores e das famílias".

A aposta na qualificação e na formação é um dos desígnios do Governo para reduzir as desigualdades, melhorar as condições de vida e essencial para a transição digital", acrescentou.