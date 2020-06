"Não há plano que nos salve da dor, esta crise está a doer e vai doer. Mas esta é a fase de estancar a hemorragia", afirmou António Costa esta quinta-feira numa grande entrevista no Jornal das 8, da TVI, na qual o primeiro-ministro falou sobre a pandemia de Covid-19 e o plano do Governo para fazer face aos seus efeitos na economia.

O chefe do Executvo começou por dizer que esta pandemia "foi um choque brutal, foi como o céu tivesse desabado” e que o plano esta quinta-feira aprovado em Conselho de Ministros "é fundamental para estabilizarmos até ao final do ano as expectativas" das empresas e das famílias.

O primeiro-ministro lembrou que "em dois meses aumentaram em 100.000 o número de desempregados em Portugal" e que, agora, é importante fazer um "esforço de estabilização dos rendimentos" e "procurar manter as empresas vivas".

Questionado sobre o regime de lay-off, Costa disse o país chegou a ter cerca de 100.000 empresas neste regime, abrangendo um total de cerca de 840 mil trabalhadores, e que agora o número desceu para cerca de 70.000 empresas e cerca de 600 mil trabalhadores.