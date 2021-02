O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o Governo vai manter o mesmo nível de confinamento durante o mês de março.

No briefing aos jornalistas após o Conselho de Ministros, António Costa considerou que este "não é o momento para discutir desconfinamentos", justificando que o Governo não quer "iludir" os cidadãos com uma decisão "precipitada". Desta forma, pede ao país para se concentrar nas medidas que ainda estão em vigor.

A variante britânica do vírus e a necessidade de reduzir a propagação da pandemia para "níveis de segurança" são as razões invocadas por António Costa para justificar que o mês de março terá um confinamento "muito semelhante ou igual" ao atual.

Já sobre o regresso às salas de aula, o cenário mantém-se em aberto: "É prematuro anunciar qualquer alteração. Iniciamos esta semana de novo as atividades letivas de forma remota e assim nos manteremos".

À semelhança do ano passado, o Governo prevê que as restrições condicionem a celebração da Páscoa em Portugal.

O primeiro-ministro admitiu ainda que não haverá "seguramente" festejos de Carnaval este ano.

António Costa deu ainda um sinal positivo sobre o atual confinamento e reconheceu o “esforço cívico” dos portugueses, afirmando que o confinamento está a produzir resultados, com uma “redução de novos casos” que se traduz numa redução significativa do risco de transmissibilidade.

O índice de transmissibilidade (Rt) da covid-19 está em 0,77, “o mais baixo que o país já teve desde o início da pandemia”, adiantou.

Apesar destes resultados, o chefe do executivo avisou que “a situação continua a ser extremamente grave”.

E esta gravidade, se se traduz no aumento de internados, se se traduz no aumento de internados em cuidados intensivos, traduz-se também no elevadíssimo número de óbitos diários. Está a diminuir também, mas não nos podemos conformar com aquilo que são os números que ainda temos. São absolutamente inaceitáveis”, enfatizou.