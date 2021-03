O primeiro-ministro disse esta terça-feira que a decisão de suspender a administração da vacina da AstraZeneca em Portugal foi tomada por "mera precaução" e pede aos portugueses para estarem "tranquilos".

Toda a evidência científica demonstra que esta vacina é segura e efetiva. Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado com a vacina da AstraZeneca. Já tomei a primeira dose e aguardo, aliás, com ansiedade a minha segunda dose, em maio", disse António Costa à margem da cerimónia onde foi lançado o concurso para a construção de uma nova ponte sobre o Douro.