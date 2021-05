O primeiro-ministro disse esta terça-feira que o aumento de casos de covid-19 em Portugal e a incidência particular na região de Lisboa e Vale do Tejo são fatores muito associados a celebrações familiares e a determinadas condições habitações.

No final do briefing do Conselho Europeu, o primeiro-ministro recusou estabelecer uma correlação entre o aumento de casos e os festejos do campeonato conquistado pelo Sporting, que juntou milhares de pessoas em Alvalade e no Marquês de Pombal.

Não há grande evidência. Há casos de pessoas infetadas e que participaram nos festejos, mas a fazer fé nas imagens que passaram na televisão do número de pessoas que estavam nos festejos e o número de casos verificados como tendo participado nos festejos, não há aí uma forte correlação", argumentou Costa.

Questionado sobre se a abertura de fronteiras com o Reino Unido tem estado na origem de um aumento de novos casos de covid-19, António Costa sublinha que “as infecções têm-se verificado mais por celebrações familiares, ou por determinadas condições de habitação, do que aos turistas, essa relação não foi estabelecida”.

Considerando que a situação pandémica no Reino Unido “não é distinta” daquela vivida em Portugal, o chefe do Executivo admite, no entanto, que a abertura do país seja responsável por um aumento do ritmo de transmissão. Agora, “a questão é saber se esse risco excede as margens de segurança”.

Nos últimos dias, tem-se verificado que, apesar da taxa de incidência continuar baixa, o ritmo de transmissão tem vindo a acelerar. Ora, sabemos que quando o ritmo de transmissão acelera, é uma questão de tempo para a taxa de incidência começar a aumentar”, explica.

Costa lança ainda outro aviso: Se o valor do país na matriz de risco se posicionar no amarelo “é preciso atuar mais firmemente, mais fortemente para prevenir que as coisas vão no sentido errado e possam regressar ao bom sentido”.