O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garantiu esta quinta-feira que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) “fará tudo” para que o certificado verde digital entre em funcionamento “quando começar o verão”.

Foi dado um passo muito importante para que tenhamos um certificado verde digital no começo do verão”, sublinhou o ministro à Lusa, saudando, em nome da presidência portuguesa do Conselho da UE, a adoção pelo Parlamento Europeu do mandato para iniciar negociações para a criação do certificado verde digital.