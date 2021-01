Na contagem decrescente para as Eleições Presidenciais, os candidatos à Presidência da República vão enfrentar-se numa série de debates televisivos.

Serão 21 frente-a-frente, ao longo de oito dias: começam a 2 de janeiro, sábado, e terminam no sábado seguinte, a 9 de janeiro.

A TVI transmitirá dois debates no canal generalista e três na TVI24, a SIC fará dois debates no generalista e três no cabo. A RTP transmitirá todos os debates com Vitorino Silva na RTP3.

Na TVI, poderá ver Marcelo Rebelo de Sousa debater com João Ferreira, no dia 4, e Ana Gomes debater com André Ventura, sexta-feira dia 8.

Já na TVI24, serão transmitidos os debates entre João Ferreira e André Ventura, a 2 de janeiro, João Ferreira e Tiago Mayan, a 6 de janeiro, e Ana Gomes e Tiago Mayan, a 7 de janeiro.

Eis o calendário:

Sábado, 2 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - Marisa Matias | RTP1, 21:00

João Ferreira - André Ventura | TVI24, 22:00

Domingo, 3 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - Tiago Mayan | RTP1, 21:00

Segunda-feira, 4 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa - João Ferreira | TVI , 21:00

, Marisa Matias - Ana Gomes | SIC Notícias, 22:00

Vitorino Silva - André Ventura | RTP3, 22:45

Terça-feira, 5 de janeiro

João Ferreira - Ana Gomes | RTP, 21:00

André Ventura - Tiago Mayan | SICN, 22:00

Vitorino Silva - Marisa Matias | RTP3, 22:45

Quarta-feira, 6 de janeiro

João Ferreira - Tiago Mayan | TVI24 , 22:00

, Marcelo Rebelo de Sousa - André Ventura | SIC, 21:00

Vitorino Silva - Ana Gomes | RTP3, 22:45

Quinta-feira, 7 de janeiro

Ana Gomes - Tiago Mayan | TVI24, 22:00

Marisa Matias - André Ventura | SIC, 21:00

Vitorino Silva - Marcelo Rebelo de Sousa| RTP3, 22:45

Sexta-feira, 8 de janeiro

Ana Gomes - André Ventura | TVI, 20:50

Marisa Matias - João Ferreira | RTP, 21:00

Vitorino Silva - Tiago Mayan | RTP3, 22:45

Sábado, 9 de janeiro