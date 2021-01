O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita assegurou, esta quarta-feira, que há condições sanitárias para os cidadãos votarem nas Eleições Presidenciais, no dia 24 de janeiro.

Durante o plenário sobre a renovação do estado de emergência, que considerou "um esforço difícil da população portuguesa", Cabrita referiu ainda que as medidas do decreto correspondem à execução atempada pelo Governo das decisões tomadas na Assembleia da República, em outubro.

Este estado de emergência prevê as condições necessárias para que os portugueses, em liberdade, com segurança sanitária, participem nas eleições", assinalou.

Mais de 151 mil pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro em três dias, avançou ainda o ministro.

Se nas primeiras 24 horas do prazo, no domingo, as inscrições para votar uma semana antes atingiram 52.994, esse número quase triplicou até às 23:59 de terça-feira, 151.396.

Para o ministro, estes números provam "a organização atempadamente tomada e uma resposta dos portugueses que querem participar na vida democrática".

Cabrita lança farpas a Ventura

Por outro lado, o ministro não deixou de registar "face àquilo que é a verificação do Diário da Assembleia da República", que o único grupo parlamentar que disse referiu neste debate, "reiterando uma mentira e uma ofensa à democracia", que não tinham sido tomadas "atabalhoadamente" as medidas necessárias para exercer o direito de voto em pandemia, foi o único grupo parlamentar que faltou à sessão de 23 de outubro, onde foram aprovadas as leis.