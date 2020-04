O Presidente da República voltou a falar ao país, depois de ter promulgado um terceiro período de estado de emergência - que disse desejar "que seja o último" -, referindo que ainda falta "o mais difícil" no combate à pandemia de Covid-19: "Como diz o povo, não queremos morrer na praia", reforçou, apesar de reconhecer que os esforços dos portugueses para conter a doença estão a dar frutos.

Acabo de assinar a segunda - e desejo, e todos desejam, a última - renovação do estado de emergência, para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.