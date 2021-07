A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou, nesta quarta-feira, o requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição urgente da inspetora-geral da Administração Interna, na sequência do relatório sobre os festejos do Sporting.

De acordo com fonte parlamentar, o requerimento foi aprovado com a abstenção do PS e votos favoráveis dos restantes partidos.

Na terça-feira, a mesma comissão tinha rejeitado pedidos do PSD e CDS-PP para audição do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também na sequência das conclusões apresentadas sobre os festejos do campeonato de futebol, em maio.

Na passada sexta-feira, por ocasião da apresentação do relatório da IGAI sobre as celebrações da vitória do Sporting no campeonato de futebol, o senhor ministro da Administração Interna sublinhou que não foram cumpridas as determinações do diretor Nacional da PSP sobre o procedimento nas imediações do estádio do Sporting, no passado dia 11 de maio, tendo igualmente afirmado que o Sporting Clube de Portugal não colaborou com a IGAI [Inspeção-Geral da Administração Interna]", refere o CDS no requerimento hoje aprovado.

Os centristas indicam também que "o Sporting Clube de Portugal afirmou, em comunicado subsequente, que o plano dos festejos foi concertado em reunião presencial no Ministério da Administração Interna, com a presença de representantes de várias entidades, designadamente, a DN/PSP, a DGS [Direção-geral da Saúde] e a CML [Câmara Municipal de Lisboa]".

O relatório da IGAI, por seu turno, não transmite informação completa sobre os intervenientes ouvidos e a que respeito, visto todos os nomes se encontrarem rasurados, por imposição do regime de proteção de dados pessoais", acrescentam, considerando ser "importante esclarecer este conjunto de contradições, o que não é possível com um relatório incompleto".

Uma vez que foi rejeitada a audição do ministro Eduardo Cabrita na Assembleia da República (com voto contra do PS e abstenção do PCP), o CDS-PP salienta que "a única forma de o conseguir será ouvir o responsável último pelo relatório da IGAI, a senhora inspetora-geral da Administração Interna", pelo que o partido solicitou a sua audição urgente.

Em declarações aos jornalistas na terça-feira, depois do 'chumbo' da audição do ministro, o líder parlamentar do CDS-PP justificou o novo pedido de audição indicando que o assunto “não pode terminar aqui”.

“Se o ministro não vem, se o PS com o seu aliado PCP impedem a vinda de Eduardo Cabrita ao parlamento, eu vou pedir que os responsáveis do relatório venham e vou pedir que a IGAI seja ouvida”, anunciou Telmo Correia.