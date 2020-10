O primeiro-ministro manifestou-se esta quinta-feira solidário com a França, depois do ataque que provocou três mortos e vários feridos no centro de Nice, considerando que este ato reforça a determinação numa Europa unida contra o ódio.

Estamos solidários com a França. O terrível ataque na Catedral de Nice reforça a nossa determinação em manter a Europa unida contra o ódio, na defesa da liberdade e da tolerância", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Nous sommes solidaires avec la France. Le terrible attentat près de la Cathédrale de Nice renforce notre détermination dans l'union de l'Europe face à la haine, en défense de la liberté et de la tolérance. — António Costa (@antoniocostapm) October 29, 2020

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas na igreja de Notre-Dame, no centro de Nice, onde ocorreu o ataque, e uma terceira vítima, gravemente ferida, morreu num bar perto da igreja, onde se tinha refugiado.

A procuradoria antiterrorista francesa anunciou a abertura de uma investigação por "assassínio" após o ataque, em que pelo menos uma das vítimas mortais foi degolada e várias outras pessoas ficaram feridas.

Este é o terceiro ataque que ocorre desde a abertura em setembro de um julgamento de terrorismo sobre as mortes no jornal satírico Charlie Hebdo e em um supermercado judaico que ocorreram em janeiro de 2015.