O Conselho de Jurisdição do CDS-PP deu razão aos argumentos apresentados por Nuno Melo no pedido de impugnação para a não realização do Conselho Nacional esta sexta-feira.

Numa reação, Francisco Rodrigues dos Santos começou por citar Francisco Sá Carneiro, para dizer que o país está em primeiro lugar e só a seguir vem o partido e as "circunstâncias pessoais de cada um".

Primeiro Portugal, depois o partido e por fim as circunstâncias pessoais de cada um de nós. Esta é uma frase que ficou célebre na nossa democracia proferida por Francisco Sá Carneiro e que tantas vezes foi citada por ex-líderes do nosso partido e que se adequa na perfeição ao momento político que vivemos", disse aos jornalistas.

O líder do CDS-PP assegurou ainda que, enquanto for presidente do partido, "estará sempre ao lado da solução" e "nunca será um problema para Portugal e para os portugueses".

Não será pelo CDS que Portugal ficará privado de aceder a fundos comunitários ou de ter um orçamento que obrigue a viver em duodécimos. Nenhuma reforma, nenhum alívio fiscal, nenhuma medida a favor das famílias e das empresas deverá ser adiada por culpa da vida interna de nenhum partido político em Portugal."

'Chicão' criticou os apoiantes de Nuno Melo que se juntaram, na noite de quinta-feira, à porta do Caldas, enquanto decorria a Comissão Política Nacional, de não ajudarem o partido a pagar a dívida de mais de um milhão de euros, herdada pela direção anterior.