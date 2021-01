Portugal admite fechar as fronteiras com Espanha, estando este cenário em cima da mesa na reunião do Conselho de Ministros que está a decorrer. Ao que a TVI apurou, a decisão poderá ser tomada nas próximas horas.

Em cima da mesa estaria o encerramento das fronteiras terrestres e aéreas.

A eventual medida insere-se na tentativa de controlo da pandemia em Portugal, em especial da circulação na nova variante britânica do virus, tida como mais contagiosa e mais letal.



O Conselho de Ministros está reunido esta tarde para tomar decisões relativas ao novo estado de emergência cujo decreto é aprovado esta tarde no Parlamento.