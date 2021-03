A Iniciativa Liberal considerou hoje que o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo “é tardio”, devia ser “mais célere” e continua a ter “demasiados muros restritivos” à liberdade dos cidadãos, saudando a reabertura parcial das escolas.

O plano apresenta a boa notícia da abertura das creches, pré-escolar e escolas do primeiro ciclo para a semana. É um muro derrubado. Faltam outros (…) Para a Iniciativa Liberal, todas as escolas deveriam estar abertas, com a devida testagem massiva, nomeadamente aos profissionais que lá trabalham”, defendeu o partido, numa posição oficial enviada à Lusa.