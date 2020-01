Joacine Katar Moreira disse este sábado aos jornalistas que o adiamento da decisão sobre ser-lhe retirada a confiança política pelo Livre "é um voto de confiança", mas não nega que irá fazer uma reflexão para "superar este violento escrutínio".

No final do primeiro dia do congresso do Livre, Joacine dedicou cerca de dois minutos a responder às perguntas da imprensa que a aguardava, tendo começado por admitir que o dia fora "duríssimo".

"Mas o facto é este: a maioria dos membros do partido votaram para que houvesse um adiamento, e houvesse especialmente a hipótese de eu ser verdadeiramente escrutinada, algo que não tinha verdadeiramente acontecido", sublinhou a deputada. "Isto significa que a maioria dos membros do partido não estão ansiosos e não têm necessidade nenhuma de que eu me vá embora neste exato momento ou de que a minha confiança política seja retirada. Na minha ótica, isto é mais um voto de confiança", explicou ainda.

Questionada sobre se iria refletir, acrescentou: "Irei refletir nomeadamente numa maneira de superar este violento escrutínio, não unicamente dos órgãos de comunicação social, mas igualmente de alguns elementos do Livre".