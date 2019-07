Esta a decorrer, esta terça-feira, em Guimarães, o Conselho Nacional do PSD que que vai fechar as listas de candidatos a deputados nas próximas eleições legislativas.

A votação, de braço no ar, promete ser animada depois de toda a polémica que envolveu as escolhas dos nomes dos candidatos.

A reunião vai servir também para aprovar as linhas gerais do programa eleitoral do PSD, do qual são conhecidos apenas alguns pontos apresentados por Rui Rio, líder do partido, ao longo das últimas semanas.

O momento mais decisivo deste Conselho Nacional será mesmo a votação das listas dos candidatos a deputados. Delas não fazem parte vários nomes de peso do partido, ligados à anterior direcção de Pedro Passos Coelho e que não apoiaram Rui Rio na corrida à liderança do PSD.

Vozes críticas que prometeram ir a Guimarães para questionar as escolhas do líder dos sociais democratas.

A sondagem da Multidados para a TVI revelou que, caso as eleições legislativas fossem esta terça-feira, o PSD teria o pior resultado de sempre, com 20,3% dos votos.