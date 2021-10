O presidente do PSD reafirmou esta quarta-feira que todos os deputados do PSD vão votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Rui Rio esclareceu novamente a situação, depois de o presidente da Região Autónoma da Madeira, que é membro do PSD ter revelado disponibilidade para negociações com o Governo.

O PSD decidiu, através da sua Comissão Política Nacional, votar contra o Orçamento do Estado. Vai acontecer, os 79 votos do PSD são contra", disse.