O Governo promoveu esta terça-feira uma reunião à porta fechada, no auditório do Infarmed, para dar conta da situação da pandemia de coronavírus em Portugal.

No final da reunião, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal.

A curva de Portugal pode ser melhor que a de outros países”, disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a reunião foi “importante” e vai repetir-se com periodicidade, uma vez que “é preciso manter esta coesão”.

Os especialistas são unânimes ao dizer que estamos perante uma mola, que é esta pandemia, e se não for contida, nesta fase, por uma pressão muito firme, naturalmente tende a multiplicar de forma imprevisível os efeitos negativos na saúde e na vida dos portugueses".

O Presidente da República considerou que a sessão técnica sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal contribuiu para "cimentar um espírito de coesão e de unidade" entre responsáveis políticos e que há razões para esperança.

Era difícil estarem aqui reunidos setores políticos tão diferentes, com maneiras de ver a vida tão diferentes. E vieram todos, sem exceção, e todos intervieram, e todos perguntaram e todos foram esclarecidos. Porque todos estavam a remar no mesmo sentido. Estamos todos a remar no mesmo sentido, e vamos remar no mesmo sentido, e esse é o sinal o mais positivo desta reunião", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou ainda que para a renovação ou não do estado de emergência devido ao vírus deve haver "uma ponderação conjunta dos responsáveis políticos com os especialistas no domínio da saúde".

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final de uma sessão com apresentações técnicas sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", uma iniciativa do Governo, que contou ainda com a presença do primeiro-ministro, António Costa, dos líderes partidários, das confederações patronais e das estruturas sindicais, que decorreu no Infarmed, em Lisboa, e durou mais de três horas.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que a periocidade de reuniões como a de hoje será "razoável", antecipando que "no fim do mês" poderá "uma nova reunião para uma avaliação".

"Sabem que no dia 2 de abril cessa a vigência do estado de emergência e coloca-se a questão da sua renovação ou não. Faz sentido uma ponderação conjunta dos responsáveis políticos com os especialistas no domínio da saúde", defendeu.

Para lá do estado de emergência, na perspetiva do chefe de Estado, "haverá outras decisões que justificam a periodicidade das reuniões".

O número de mortes por Covid-19 em Portugal subiu para 30, segundo a atualização feita pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira.

Há 2362 casos confirmados em Portugal, o que representa um aumento de 302 casos nas últimas 24 horas.