O Presidente da República falou esta quarta-feira ao país, no final de uma reunião com epidemiologistas no Infarmed, sobre a pandemia de covid-19 em Portugal. Marcelo assinalou que o país está agora em fase de transição no modelo adotado e que as medidas a adotar no futuro terão de ser "de pormenor", nomeadamente para fazer face aos surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Presidente assinalou ainda que se verificou uma tendência para a estabilização e "ligeira descida" dos casos de covid-19 no país.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que, neste encontro, foi divulgado um novo estudo que parece demonstrar que "não há ligação" entre o transporte ferroviário e os surtos na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Presidente também esclareceu que esta reunião no Infarmed foi a última "de uma fase" porque, na próximas semanas, é necessário passar "do plano macro para o plano micro", elogiando a "total transparência" destes encontros entre autoridades de saúde e decisores políticos.

Terminamos hoje uma experiência de vários meses, iniciada no final de março, em pleno estado de emergência. E é possível dizer desde já que foi muito importante, desde logo na primeira fase, este conjunto de sessões epidemiológicas, o contacto aberto entre especialistas e decisores públicos", sublinhou o Presidente.

"A orientação é hoje, olhando aos estudos, intervir de forma específica", referiu Marcelo no início da sua intervenção. "Como naturalmente se compreenderá, a região de Lisboa e Vale do Tejo mrececeu atenção".

O Presidente detalhou depois "alguns indicadores", revelando que a coabitação é o fator mais importante em termos de contágio, logo depois da convivência social, "que tem vindo a ganhar importância". Marcelo Rebelo de Sousa revelou também os índices de transmissão da covid-19, explicando que, a nível nacional, o "R" é de 0,8 e na região de Lisboa está em 0,7.

Olhando para os últimos dias, o que foi dito é que há uma estabilização e uma tendência, embora ligeira, de aparente descida, porventura fruto das medidas tomadas, sendo embora muito cedo para fazer uma avaliação definitiva".

O Presidente deu ainda dados sobre a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.