Marcelo Rebelo de Sousa está em isolamento profilático devido a um contacto com um caso positivo de covid-19.

"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", diz uma nota no site da Presidência.

Na segunda-feira, o Presidente da República recebeu os partidos para discutir a renovação do estado de emergência e teve um debate, na TVI, com João Ferreira, sobre as presidenciais.

Na terça-feira, Marcelo esteve no concerto inaugural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, no Centro Cultural de Belém, e não teve qualquer debate presidencial.

Para esta quarta-feira, o Presidente e candidato tem um debate marcado com André Ventura, que será realizado por videoconferência.

Segundo fonte de Belém disse à Lusa, o contacto do Presidente da República com o referido elemento da sua Casa Civil foi "muito breve, muito curto, com máscara, para dar indicações sobre determinadas questões internas, à margem das audiências aos partidos".