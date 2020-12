O primeiro lote das vacinas contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, já chegou a Portugal, à zona de Coimbra, e foram escoltadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

A ministra da Saúde classificou este momento como um "marco histórico" num ano "tão difícil", mas relembrou que os portugueses não se podem esquecer que estamos no inverno e que ainda há "um combate muito grande por fazer".

É um marco histórico para todos nós, é um dia importante depois de um ano tão difícil para a maioria de nós, para os portugueses, para os europeus em geral, em que foi tão difícil ter de lidar com tanta incerteza, em que foi difícil ter de lidar com tantas circunstâncias novas e em que foram pedidos tantos sacrifícios. Abre-se agora uma janela de esperança com uma vacina que se espera que, no próximo ano, nos ajude a combater a doença, sem que nos esqueçamos que neste momento ainda estamos no início do inverno. Há ainda um combate muito grande por fazer, mas há agora uma oportunidade e uma esperança que resulta da nova vacina".