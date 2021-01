Tiago Mayan Gonçalves esteve reunido com Rui Moreira para perceber, ao nível da autarquia, o que é que está ser feito para combater a pandemia de covid-19 e quais as medidas para o dia das eleições presidenciais.

Falando das medidas de combate à pandemia geral, tornou-se claro hoje que têm sido as autarquias a fazer grande parte do esforço prático de terreno no combate à pandemia".

Elogiou o presidente da Câmara do Porto por tentar proteger os grupos de risco, com medidas concretas, nomeadamente os idosos. Sobre a possibilidade dos utentes poderem votar nos lares, Mayan Gonçalves disse que "o cenário é 'kafkiano'".

Quem concebe isto por decreto, não entende como as coisas se fazem no terreno".

Entende que o dia de voto foi "mal preparado" e relembrou que a pandemia já chegou a Portugal há pelo menos 10 meses.

A total falta de previsão e total impreparação do Governo para perceber este tipo de problemas e para perceber o terreno é um fator de risco para as pessoas e um fator de preocupação".

O candidato Liberal entende que deviam ter sido assegurados mais meios a quem vai estar no terreno e criticou o governo central por ter "lavado as mãos" nesta matéria.

Rui Moreira diz que voto de idosos em lares “está comprometido”

O presidente da Câmara do Porto considera que o exercício do direito de voto dos idosos residentes em lares, em sigilo, está "comprometido" e avisa tutela que as autarquias não tem margem de manobra para preparar o processo.

Rui Moreira manifestou a sua preocupação numa carta dirigida na terça-feira ao ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, a quem tinha já enviado uma outra missiva em novembro, expondo as suas preocupações decorrentes dos procedimentos das operações de votação.

A escassos 12 dias da data de sufrágio nada é, para já, conhecido. Nem houve a aludida ?ação de formação' às respetivas equipas, ao contrário do que foi publicamente afirmado pelo seu Ministério através do Senhor Secretário de Estado Adjunto do MAI. Chegaram, isso sim, normas gerais e vagas, a exemplo das que nos chegaram da Direção-Geral de Saúde", lamenta o autarca na missiva, divulgada pela autarquia na terça-feira.

Mais do que a falta de enquadramento legal e de recursos para o exercício do direito de voto antecipado para as pessoas internadas em estruturas residenciais, aquilo que preocupa "sobremaneira" o presidente da Câmara do Porto é a "questão de natureza democrática".